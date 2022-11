Danilo Lopes em palco com a banda B.leza

É já no próximo sábado dia 12 de novembro que Danilo Lopes ( aka Monhemulato) dá um concerto no B.Leza, em Lisboa.O vocalista dos Fogo Fogo, também ligado a projetos como Orquestra Todos, Danae e os novos crioulos, ou Refilon, irá juntar-se à banda B.Leza, que entrará em palco com uma formação de quatro elementos: nas teclas Ed Vunge, na guitarra Djodje Almeida, na bateria Marcos Alves, e no baixo Renato Chantre. Uma noite que será de festa com a habitual boa disposição do cantor, compositor e guitarrista Danilo Lopes.Depois do concerto a música estará a cargo de DJ Adílio.