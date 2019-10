Dead Combo encerra carreira em 2020

Um dos projetos mais originais surgidos na cena musical dos últimos anos, os Dead Combo de Tó Trips e e Pedro V. Gonçalves anunciaram esta terça-feira nas redes sociais que vão pôr um ponto final na sua colaboração."De uma forma concreta, acabamos como começámos: os dois. Voltamos aos palcos com uma tour, num passeio pela nossa história. Começará no final de 2019 e acabará em 2020", lê-se na mensagem.A banda nasceu do encontro casual dos dois músicos que, num passeio pelo Bairro Alto, decidiram juntar-se para prestar homenagem a Carlos Paredes.De ideia em ideia, o grupo ganha forma em 2002 e em 2004 lança o seu álbum de estreia – desde logo saudado pela crítica pela sonoridade inovadora, mistura de kizomba com rock, bandas sonoras de westerns, música da América do Sul e de África.Na mesma mensagem o grupo faz saber que este não é o momento para ficar triste. "Se todos estes anos foram uma grande festa nas nossas vidas, não poderia ser de outra forma o nosso final. Decidimos acabar, mas acabar em grande. Há muita coisa para ser celebrada".O grupo tem sete discos de estúdio e dois registos ao vivo (‘Live Hot Clube’, de 2019, e ‘Live at Teatro São Luiz’, 2014).Os Dead Combo foram a banda convidada para aparecer no programa culinário de Anthony Bourdain sobre Lisboa.Banda atuou ainda na estreia do filme ‘Cosmopolis’, de David Cronenberg, no âmbito do Festival de Cinema de Cannes.