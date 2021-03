A Espaço Público - Associação Profissional de Trabalhadores Culturais (que junta entidades do setor da cultura de todo o País), “propõe às autoridades competentes uma adaptação das limitações horárias dos teatros ao ritmo evolutivo do plano de desconfinamento, em consonância com o que se verifica para outras atividades”.



Teatros, auditórios, salas de espetáculos e cinemas podem reabrir portas a partir de 19 de abril, de acordo com o plano de desconfinamento. No entanto, os programadores culturais mostram-se insatisfeitos com os horários estipulados.A Espaço Público - Associação Profissional de Trabalhadores Culturais (que junta entidades do setor da cultura de todo o País), “propõe às autoridades competentes uma adaptação das limitações horárias dos teatros ao ritmo evolutivo do plano de desconfinamento, em consonância com o que se verifica para outras atividades”.

De acordo com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), as salas de espetáculo passam a ter como horários de encerramento as 22h00 em dias úteis e as 13h00 ao fim de semana. Em contrapartida, estão previstos horários evolutivos, por exemplo, para restaurantes, que, a partir de 3 de maio, poderão funcionar sem limite de horários, destaca a associação.





Entretanto, a IGAC fez saber, esta quinta-feira, que “quanto ao funcionamento das salas de espetáculos e equipamentos culturais, mantêm-se em vigor as regras constantes da Orientação 028/DGS, de 28 de maio”.



Assim, terá de haver “um lugar livre entre espectadores, que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados”, o uso de máscara é obrigatório, assim como a desinfeção dos espaços entre espetáculos ou sessões, para além de outras medidas.