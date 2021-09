DGS atualiza orientação para equipamentos culturais quase sem alterações

A orientação da Direção-Geral da Saúde relativa à utilização de equipamentos culturais, atualizada esta quinta-feira, mantém-se praticamente inalterada, passando a incluir o aumento da lotação dos espaços culturais para 75%, possível desde 23 de agosto, tal como decretado pelo Governo.A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou esta quinta-feira, no seu 'site' oficial, uma atualização da orientação relativa à utilização de equipamentos culturais, cuja maior alteração se prende com a lotação: "Os equipamentos culturais podem funcionar com uma lotação de até 75%, dos lugares sentados".Este aumento de lotação tinha sido aprovado pelo Governo em Conselho de Ministros em 20 de agosto, passando a ser possível a partir do dia 23 do mesmo mês. Segundo o plano do Governo, os espetáculos poderão passar a ter lotação completa a partir do momento em que 85% da população tiver a vacinação completa.No dia em que foi anunciado o aumento da lotação dos recintos, a Associação de Promotor"A nossa expectativa é que agora, na norma, desapareça a obrigatoriedade de lugares sentados. Quando o Governo determina 75% da lotação é 75% da lotação, independentemente da tipologia, se é plateia em pé ou plateia sentada", afirmou na altura à Lusa o promotor Álvaro Covões, da direção da APEFE, expectativa que não se concretizou. es de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) defendeu o fim da obrigatoriedade de lugares sentados em espetáculos culturais, com o alargamento da lotação para 75%.Na altura, também a Associação para as Artes Performativas em Portugal - Performart pediu esclarecimentos urgentes sobre a forma concreta de implementar o aumento da lotação."Estávamos a fazer cadeira sim cadeira não, o que determina que as salas fiquem com 50% da lotação", explicou à Lusa a diretora-geral da unidade de Cultura da empresa municipal do Porto Ágora, que ocupa a presidência da Performart, Francisca Carneiro Fernandes, que antes de acrescentar: "Ou bem que temos um lugar livre [entre cadeiras] ou bem que não temos e chegamos aos 75%".A revisão da norma, publicada esta quinta-feira, passa também a prever que "a lotação fixa do recinto, quando o mesmo não tenha lugares individuais sentados, deve ser objeto de determinação conjunta entre a entidade licenciadora da lotação, a Autoridade de Saúde territorialmente competente e as Forças de Segurança -- PSP ou GNR do território".A orientação 028 da DGS, de 28 de maio do ano passado, cuja nova revisão foi divulgada esta quinta-feira, mantém, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscara para o público, bem como a higienização dos espaços entre espetáculos ou sessões.Além disso, mantém que "a ocupação dos lugares deve ser efetuada, preferencialmente, com um lugar sentado livre entre espectadores que não sejam coabitantes, sendo a fila anterior e seguinte com ocupação de lugares desencontrados, quando possível".Nos casos de salas com palcos, recorda-se que "não devem ser ocupadas as duas primeiras filas junto ao palco ou, em alternativa, deve ser garantida a distância de pelo menos dois metros entre a boca de cena e a primeira fila ocupada".As entradas e saídas de público devem, "de preferência", por lugares diferentes, e, "sempre que possível", as portas de acesso aos espaços devem permanecer abertas, "evitando o seu manuseamento".Continua também a ser exigida a apresentação de certificado de vacinação ou teste negativo à covid-19 "exclusivamente para salas de espetáculo ou em espetáculos em recintos em ambiente fechado ou aberto, nomeadamente sempre que o número de participantes/espectadores seja superior a 1.000, em ambiente aberto, ou superior a 500, em ambiente fechado".Mantém-se também a obrigação de todos os espetáculos terem bilhete de ingresso, em função da lotação máxima, incluindo os espetáculos ao ar livre, mesmo que gratuitos.No caso dos espetáculos ao ar livre, exige-se que os lugares estejam "previamente identificados (cadeiras, marcação no chão, ou outros elementos fixos), dando preferência a lugares sentados, cumprindo um distanciamento físico entre espectadores não coabitantes de 1,2 metros, atendendo a que os espetadores não se movimentam, estão ao ar livre e estão a usar obrigatoriamente e durante todo o tempo máscara facial".Deve também continuar a ser "reforçada e dada preferência à compra antecipada de ingressos por via eletrónica".