Discussão e debate em foco no LEFFEST

Falta exatamente um mês para o arranque da 13ª edição do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival, de Paulo Branco, que acontece este ano entre os dias 15 e 24 de novembro. As novidades em torno do evento foram apresentadas, ontem, prelo responsável do certame, no Palácio Nacional de Queluz."Queremos alargar o espaço para a discussão com os realizadores e pessoas ligadas aos filmes. Cada filme tem uma razão. Alguns festivais consomem os filmes sem ter tempo para essa reflexão", começou por explicar o produtor.Os realizadores Christian Petzold, Corneliu Porumboiu e Alice Rohrwacher encabeçam a lista de homenageados, que vão marcar presença ao longo dos dez dias de festival. "O nosso trabalho não é só trazer grandes realizadores, mas aqueles que poderão crescer no futuro", acrescenta Paulo Branco.Além das prometidas discussões, está previsto o visionamento de várias obras cinematográficas. A concurso estão 12 filmes. Destacam-se ‘Giants Being Lonely’, de Gear Patterson, ‘Zombi Child’, de Bertrand Bonello, e o único português, ‘Patrick’, de Gonçalo Waddington.A pianista Maria João Pires, a cantora Yasmine Hamdan, o jornalista Wagner Moura e a atriz Victoria Guerra compõem o júri.Universidade Lusófona, Teatro Tivoli, Centro Cultural Olga Cadaval, Nimas e Palácio de Queluz recebem o LEFFEST."É uma excelente manifestação cultural, importante para a Área Metropolitana de Lisboa", destaca Basílio Horta.