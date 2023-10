Drogas, álcool e o humor: Quem era Matthew Perry, o eterno Chandler Bing de Friends

Não foram encontrados no local nem drogas nem qualquer sinal que sugerisse um ato criminoso.

Motivo de gargalhadas e personagem favorita de muitos fãs, Matthew Perry, o icónico Chandler Bing em Friends, foi encontrado morto em casa este sábado em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. O ator tinha 54 anos e deixou a comunidade internacional devastada.Filho de uma jornalista e enteado de um ator, a carreira na indústria cinematográfica de Matthew Perry começou cedo, quando tinha apenas dez anos. Passou a infância em Ottawa, no Canadá, e mudou-se para os Estados Unidos assim que conseguiu ter mais oportunidades no meio.Apesar de todas as personagens interpretadas, foi a oportunidade na "sitcom" Friends que permitiu a Perry crescer enquanto artista. A série, com dez temporadas e 234 episódios, conta a trajetória de um grupo de amigos. Trata-se de uma das produções de comédia mais bem-sucedidas de sempre.Chandler Bing foi muito apreciado pela crítica e ganhou o amor dos fãs rapidamente. Os maneirismos e algumas falas da personagem são ainda hoje recordadas e imitadas, escreve a TMZ.O ator chegou a ser nomeado para os Emmy's pela participação a produção.Apesar de Chandler ser divertido e otimista, o ator que o interpretava nem sempre o era. Em "Amigos, amores e aquela coisa terrível", autobiografia publicada no início deste ano, Matthew deu a conhecer alguns momentos difíceis pelos quais passou.Matthew Perry enfrentava problemas com drogas e álcool, tendo estado ainda durante época de gravações em reabilitação. "Quando estou pesado, é o álcool; quando estou magro, são os comprimidos", confessou.No total, esteve internado 15 vezes e gastou mais de sete milhões de dólares (Cerca de 6 700 milhões de euros) para ficar sóbrio.Para além do vício nas drogas, o ator chegou a lidar com graves problemas de saúde e a ser internado várias vezes. Um desses internamentos resultou de uma perfuração gastrointestinal – que obrigou a que fosse submetido a uma cirurgia de emergência.Na autobiografia, Matthew Perry aproveitou ainda para responder a algumas questões sobre a vida amorosa,como a relação que teve com a atriz Julia Roberts e a "paixoneta" pela colega Jennifer Aniston.Matthew descreveu-se no livro como um homem com pouca autoestima, que temia que as pessoas descobrissem que ele "não era o suficiente"."Namorar Julia Roberts foi de mais para mim. Sempre tive a certeza de que ela terminaria comigo. Então, em vez de enfrentar a agonia inevitável de perdê-la, terminei com a linda e brilhante Julia Roberts", contou.No que toca a Jennifer Aniston, confessa que tinha sentido interesse na atriz antes de se tornarem colegas e que até a tinha convidado para sair."Gostei dela, e tive a sensação de que ela também estava interessada", relembrouA Warner Bross, empresa que produziu Friends, já emitiu uma nota de pesar devido à morte de Matthew Perry."Estamos arrasados pela perda do nosso querido amigo Matthew Perrt. Matthew era um ator incrivelmente talentoso e parte da família Warner Bros. O impacto do seu génio cómico foi sentido em todo o mundo, e o seu legado viverá no coração de muitas pessoas. Este é um dia de partir o coração e enviamos o nosso amor à família, aos seus entes queridos e a todos os seus fãs devotos", pode ler-se.As circunstâncias da morte de Matthew Perry continuam a ser apuradas, mas o cenário encontrado pelos serviços de emergência norte-americanos dá conta de que o ator se tenha afogado no jacuzzi de casa. O caso já está a ser investigado.