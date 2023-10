Morreu Matthew Perry, ator que deu vida a Chandler na série Friends

O ator norte-americano Matthew Perry, conhecido por interpretar a personagem Chandler Bing na série televisiva 'Friends', foi encontrado morto em casa aos 54 anos, avançou no sábado a imprensa norte-americana.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, o ator foi encontrado morto no jacuzzi de casa em Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, onde se terá afogado.

Não foram encontrados no local nem drogas nem qualquer sinal que sugerisse um ato criminoso, segundo fontes policiais não identificadas citadas pelo mesmo jornal e pelo portal noticioso TMZ, que foi o primeiro a avançar a morte de Perry.