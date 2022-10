Morreu o ator norte-americano Leslie Jordan aos 67 anos

O ator norte-americano Leslie Jordan, conhecido pelos seus papéis nas séries televisivas "Will & Grace" e "American Horror Story", morreu esta segunda-feira aos 67 anos em Hollywood, Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com as autoridades policiais, o artista ter-se-á sentido mal quando conduzia em Cahuenga Blvd & Romaine St., embatendo na parte lateral de um prédio.

"O mundo é definitivamente um lugar muito mais sombrio hoje sem o amor e a luz de Leslie Jordan. Ele não era apenas um mega talento e alegria de trabalhar, mas também forneceu um santuário emocional para a nação num dos seus momentos mais difíceis", disse um representante do ator num comunicado enviado por 'e-mail' à agência de notícias Associated Press (AP).

"Saber que deixou o mundo no auge da sua vida profissional e pessoal é o único consolo que se pode ter hoje", acrescentou.

Nascido em 29 de abril de 1955, em Chattanooga, no Tennessee, Leslie Jordan ganhou um Emmy de melhor ator convidado em 2006 por "Will & Grace".

Recentemente, apareceu na série de comédia "Call Me Kat", de Mayim Bialik (atriz que ficou célebre em "A Teoria do Big Bang"), e participou em "The Cool Kids".