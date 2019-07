É fã do 'Rei Leão'? Filme estreia hoje nos cinemas e está mais realista do que nunca

Um dos remakes mais aguardados de animações clássicas da Disney chega esta quinta-feira aos cinemas em Portugal. Depois da pré-estreia esta quarta-feira, o 'Rei Leão' estreia com grandes nomes do cinema - e não só -, entre os quais Beyoncé e Seth Rogen.Beyoncé, por exemplo, vai ter uma das suas músicas - Spirit - como um dos temas da banda sonora do filme. O novo 'Rei Leão' terá algumas diferenças do que o original e novas músicas.Além disso, este novo filme terá uma maior duração, sendo um pouco mais longo do que a animação original.Para além da presença de Beyoncé, com a sua música, e Seth Rogen, também os nomes das personagens vão mudar. Apesar de manter os mesmos personagens da animação, alguns personagens tiveram seus nomes mudados nesta nova versão.Este novo filme também terá novos profissionais a fazer a dobragem, sendo que apenas se mantém James Earl Jones, que dá voz ao rei Mufasa.Parece mentira, mas já lá vão 25 anos desde que a Disney estreou um dos seus filmes mais marcantes. ‘O Rei Leão’ de 1994 foi saudado pela crítica como um filme que o próprio Walt Disney aplaudiria de pé e cujo êxito foi prolongado pelo musical com o mesmo título – e mais ou menos a mesma história – e que fez sucesso em palcos por todo o Mundo.