Ed Sheeran com controlo rigoroso de bilhetes em Lisboa

Só pessoas com bilhete nominativo (com o nome inscrito), comprado nas bilheteiras previamente autorizadas e que tenham, na sua posse, um documento de identificação (com fotografia válida) correspondente ao nome que está inscrito no bilhete, é que vão poder assistir, hoje e amanhã, ao dois concertos de Ed Sheeran no Estádio da Luz, em Lisboa.Para que possam entrar no recinto, os fãs do músico britânico terão ainda de fazer prova da compra do bilhete através da respetiva fatura ou recibo.Numa guerra expressa contra o mercado secundário e a revenda especulativa, Ed Sheeran e a empresa promotora do espetáculo, a Everything is New, obrigam ainda os fãs que efetuaram a compra dos bilhetes em grupo (máximo de 4 bilhetes), a estarem juntos na hora da entrada.No caso dos ingressos adquiridos online, os fãs deverão ser capazes de, a qualquer momento, facultar, quando solicitado, o cartão de crédito/débito usado na compra. Finalmente, não serão aceites fotocópias dos documentos atrás citados.As portas do Estádio da Luz, abrem pelas 16h00 com Ed Sheeran a subir ao palco pelas 21h00. Antes, a partir das 18h00, tocam James Bay, Zara Larsson & Ben Kweller.‘Castle on the Hill’, ‘Eraser’, ‘The A Team’, ‘Don’t’ / ‘New Man’, ‘Dive’, ‘Bloodstream’, ‘I Don’t Care’, ‘Tenerife Sea’, ‘Lego House’ / ‘Kiss Me’ / ‘Give Me Love’, ‘Galway Girl’, ‘Wayfaring Stranger’ / ‘I See Fire’, ‘Thinking Out Loud’, ‘Photograph’, ‘Perfect’, ‘Nancy Mulligan’, ‘Sing’, ‘Shape Of You’, ‘You Need Me, I Don’t Need You’.Até hoje, em Portugal, apenas dois ‘gigantes’ da música tinham feito dois concertos seguidos em estádio: os Pink Floyd, em 1994, em Alvalade, e os U2, em 2010, no Estádio de Coimbra.