Ed Sheeran traz comitiva de 50 pessoas a Lisboa

Já está em Portugal a comitiva que acompanha Ed Sheeran nas suas deslocações pela Europa. No total são mais de 50 pessoas, entre responsáveis do management, equipa técnica e seguranças.O staff aterrou esta quinta-feira, em Lisboa, ao início da tarde, num voo proveniente de Bordéus, França, onde o músico britânico atuou na quarta-feira à noite.No Instagram, o autor de ‘Perfect’ chegou mesmo a partilhar uma foto a andar de bicicleta nas ruas de Bordéus.Foi, aliás, em França, que, no passado dia 24, Ed Sheeran deu o pontapé de saída para a atual digressão Europeia. Em Lyon, o cantor atuou três noites consecutivas e sempre esgotadas (dias 24, 25 e 26) no Groupama Stadium, também conhecido como Parc Olympique Lyonnais.A comitiva aterrou depois de almoço, em Lisboa, tendo sido depois conduzida para um hotel no centro de capital. Segundo oapurou, o músico britânico não vinha nesse voo.Ed Sheeran atua amanhã e domingo no Estádio da Luz, em dois espetáculos incluídos na digressão de apresentação do álbum ‘Divide’.Recorde-se que os cerca de 60 mil bilhetes colocados à venda para a primeira data esgotaram em apenas oito horas, o que motivou a marcação de um segundo concerto.Já se sabe que, em palco, Ed Sheeran atuará sem qualquer suporte de banda, apenas na companhia das suas guitarras e de um pedal.O cantor sobe ao palco do Estádio da Luz às 21h00.