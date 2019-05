Ed Sheeran é o jovem mais rico da música

Com uns expressivos 185 milhões de euros na sua conta pessoal, Ed Sheeran é o músico, com menos de trinta anos, mais rico do Reino Unido, de acordo com uma lista elaborada pelo jornal ‘The Times’.O cantor de 28 anos tem mais do dobro da riqueza do segundo mais rico, Harry Styles, (ex-One Direction), cuja fortuna pessoal se cifra nuns ‘modestos’ 67 milhões de euros.Com uma mega digressão em 2018 que rendeu quase 400 milhões de euros (os lucros, no entanto, não vão todos para o artista), Ed Sheeran, que toca em Portugal dias 1 e 2 de junho no Estádio da Luz, em Lisboa, simplesmente duplicou o seu património em apenas 12 meses.Em terceiro lugar da lista está outro ex-One Direction, Niall Horan, com uma fortuna pessoal a rondar os 56 milhões de euros.Dos dez músicos britânicos mais ricos com menos de trinta anos, fica ainda a curiosidade de só se encontrarem dois nomes femininos: a band girl Little Mix (4º lugar, com 52 milhões) e Rita Ora (9º), esta última com uma riqueza de cerca de 20 milhões de euros.Apesar dos cifrões de Ed Sheeran, o cantor ainda está longe dos números conseguidos por aqueles que continuam a ser os músicos britânicos mais ricos numa lista mais abrangente quanto ao critério da idade.O produtor de musicais Andrew Lloyd Webber, de 71 anos, com uma fortuna de 950 milhões de euros, continua a ser o mais rico, seguido de Paul McCartney, de 76 anos (867 milhões) e os U2 (674 milhões).