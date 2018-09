Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Esgotaram os 60 mil bilhetes para o concerto de Ed Sheeran

Primeiro espetáculo em Portugal está marcado para 1 de junho, no Estádio da Luz. Segunda data já foi anunciada.

18:31

Os 60 mil bilhetes para o concerto do músico Ed Sheeran no próximo ano, a 1 de junho de 2019, no Estádio da Luz esgotaram em menos de oito horas e já foi anunciada uma segunda data.



O segundo concerto será no dia 2 de junho, no mesmo estádio. Os bilhetes vão ser colocados à venda esta sexta-feira, a partir das 9 horas, nos pontos de vendas oficiais.