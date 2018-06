Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ed Sheeran processado por alegado plágio a sucesso de Marvin Gaye

Em causa estão as músicas "Thinking Out Loud" e "Let's Get it On".

20:46

Ed Sheeran está a ser processado por, alegadamente, ter plagiado a música "Let's Get it On", de Marvin Gaye. Em causa está a apropriação de partes deste tema no seu sucesso "Thinking Out Loud".



De acordo com a BBC, a queixa foi apresentada pela empresa que detém parte dos direitos do sucesso de Gaye.



Alegam que o britânico copiou "a melodia, os ritmos, as harmonias, a bateria, a linha de baixo, o coral de apoio, o tempo, a síncope e o looping" da música de 1973.



O cantor britânico pode vir a ter de pagar, caso seja considerado "culpado", cerca de 85 milhões de euros.



Compare os dois temas: