Ed Sheeran regressa a Portugal para concerto no Rock in Rio 2024

O cantor Ed Sheeran vai atuar no Rock in Rio do próximo ano, que decorre no Parque Tejo, em Lisboa. O anúncio foi feito pela organização do festival nas redes sociais.A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, que assinala os 20 anos da presença deste festival brasileiro em Portugal, está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024.