Elmer dos Looney Tunes fica sem arma para caçar Bugs Bunny e Duffy Duck

Elmer F. Fudd vai ter de encontrar outra forma de caçar Bugs Bunny e Duffy Duck. Sinal dos novos tempos, o caçador acaba de perder a licença para utilizar a sua fiel espingarda na nova série dos Looney Tunes Cartoons, lançada na plataforma HBO Max.A partir de agora, tanto Elmer como Yosemite Sam estão proibidos de usar armas de fogo, numa clara manifestação de apoio à política anti-armas nos Estados Unidos. "Vamos acabar com as armas", revela Peter Browngardt, produtor executivo da série de animação, ao jornal ‘The New York Times’."Mas vamos continuar a ter violência", continua, referindo-se, por exemplo, ao uso de dinamite. "Estamos a passar por uma vaga anti-bullying, em que ‘todos temos de ser amigos’ e ‘todos temos de nos entender’. Mas os Looney Tunes são a antítese de tudo isso. São duas personagens em conflito e, por vezes, as coisas tornam-se bastante violentas", acrescenta Browngardt, referindo que também os clássicos têm de se adaptar à nova realidade.Numa das cenas da nova série, Elmer aparece a perseguir Bugs Bunny com uma foice. A cena termina com o astucioso coelho a colocar-lhe um pedaço de dinamite na boca. Nas redes sociais já correm protestos contra esta forma de "censura".Elmer J. Fudd, um caçador que troca os ‘r’ e os ‘l’ pelos ‘w’, surgiu pela primeira vez em 1940, tornando-se numa personagem recorrente dos Looney Tunes nas décadas de 70 e 80. A sua última aparição foi em 2003.