Cartoonista despedido por desenhar Trump junto a pai e filha que morreram afogados

Michael de Adder desenhava cartoons para uma série de jornais canadianos. Mas o seu vínculo com muitos desses jornais chegou ao fim depois de um cartoon que nem chegou a ser publicado. Na imagem, Adder mostrava Donald junto a um carrinho de golfe e a segurar um taco. Aos seus pés estão Óscar e a filha, Valeria, os dois migrantes que morreram esta semana afogados no Rio Grande - que serve de fronteira natural entre o México dos EUA. Um balão de fala mostra Trump a perguntar aos dois cadáveres se "pode continuar a jogar".Apesar de o cartoon não ter sido publicado em páginas de jornais, foi divulgado nas redes sociais pelo próprio autor canadiano que informou posteriormente que tinha sido despedido de todos os meios da New Brunswick.No sábado, Donald Trump afirmou que se existisse um muro na fronteira, como tem prometido que irá construir, a tragédia tinha sido evitada. "Se tivéssemos as paredes erguidas, e se o fizéssemos de uma forma dura, o pai e a linda filha que se afogara... Se eles achassem que era difícil entrar, eles não viriam. Tantas vidas seriam salvas...", declarou o presidente dos EUA.Wes Tyrell, o presidente da Associação de Cartoonistas Canadianos, emitiu um comunicado onde afirmava que de Adder tinha sido vítima de um despedimento motivado por motivos políticos. "É muito simples, na verdade, a J. D. Irving, Limited não é apenas um conglomerado privado em New Brunswick. É sim um colosso internacional com alcance global. E a sua atividade tem sido afetada desde que Trump foi para a Casa Branca. E não podemos esquecer que o presidente castiga aqueles que parece opô-lo."Michael de Adder já pediu aos seus seguidores que não olhem para ele como se fosse uma vítima, lembrando que tem uma carreira de grande sucesso e que vai ter um livro que reúne os seus trabalhos a sair em setembro.Recentemente outro cartoon representando o presidente dos EUA levou o jornal norte-americano The New York Times a anuciar que decidiu terminar com a prática de publicação de cartoons políticos na sua edição internacional, na sequência da polémica que envolveu um desenho do cartunista português António, considerado antissemita.A decisão surgiu na sequência da polémica provocada pela divulgação de um cartoon do português António -- em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, aparece com um 'kipá' (símbolo judaico) e óculos escuros a ser conduzido por um cão-guia com a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu -- divulgado há cerca de um mês e meio e que foi alvo de acusações de antissemitismo.Na altura, a direção do jornal pediu desculpa pela publicação e justificou-se dizendo que tinha sido o resultado da decisão isolada de um editor, que não reconheceu o potencial de leitura antissemita, e rompeu o contrato com a empresa de serviço de distribuição de cartoons que trabalhava com vários cartunistas internacionais, entre eles o português António (António Moreira Antunes).Foi no início deste mês que o México e os EUA anunciaram um acordo relativamente à crise migratória: além do envio de forças policiais e militares para as fronteiras dos dois países, o México comprometeu-se a acelerar o regresso de migrantes ilegais para o respetivo país de origem enquanto o pedido de asilo é analisado pelo governo norte-americano.O ministro da Defesa do México, Luis Cresencio Sandoval, anunciou o destacamento de 15 mil polícias e militares para a fronteira com os Estados Unidos para travar a imigração ilegal. "Entre a Guarda Nacional e membros do exército, existe um envio total de perto de 15 mil homens para o norte do país", informou.O ministro confirmou ainda que estes militares e polícias terão ordens para proceder à detenção de migrantes durante a sua travessia pelo deserto mexicano. "Considerando que a migração [clandestina] não é um crime, mas um delito administrativo, vamos detê-los e remetê-los à disposição das autoridades" migratórias, explicou, acrescentando que é frequente a detenção destes migrantes clandestinos no território mexicano.