“Concordo com o protesto mas discordo da violência”, disse, ao CM, o encenador Daniel Gorjão, confrontado, na quinta-feira à noite, com um protesto da comunidade transexual no Teatro Municipal São Luiz, Lisboa.



O criador, que está a apresentar naquele espaço o espetáculo ‘Tudo Sobre a Minha Mãe’, texto de Samuel Adamson inspirado no filme homónimo de Pedro Almodóvar, viu a representação interrompida por Keyla Brasil, performer brasileira que se insurgiu contra o facto de uma personagem transexual estar a ser interpretada pelo ator André Patrício.









