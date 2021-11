O escritor britânico Wilbur Smith, aclamado mundialmente pelos romances de aventura ambientados na história africana, morreu aos 88 anos, em sua casa, na Cidade do Cabo, na África do Sul.Deixa 49 títulos escritos e mais de 140 milhões de exemplares vendidos. Nascido a 9 de janeiro de 1933 na Zâmbia, antiga Rodésia do Norte, Wilbur Smith escreveu o seu primeiro livro, ‘When the Lion Feeds’, em 1964.