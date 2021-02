Estão escolhidos os cinco primeiros temas finalistas do Festival da Canção

Uma dezena de canções disputou este sábado, em Lisboa, a possibilidade de passar à final do Festival da Canção, na qual será escolhido o representante de Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio nos Países Baixos.

Chegaram à final os seguintes temas:

"Love in on my side" (tema composto por Tatanka e interpretado por The Black Mamba)

"Na mais profunda saudade (Hélder Moutinho/Valéria)"Dia Lindo" (Fábia Maia)"Saudade" (Karetus/Karetus e Romeu Bairos)"Contramão" (Filipe Melo/Sara Afonso)

A final está marcada para 06 de março, e, ao contrário de anos anteriores, irá acontecer em estúdio e sem público, devido à pandemia da covid-19.

Na segunda semifinal, marcada para 27 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras dez canções.