Estrelas do cinema já desfilam na passadeira vermelha. Acompanhe a grande noite dos Óscares

A apresentação está a cargo, pela primeira vez, de três mulheres - Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.







Na categoria de melhor ator, a disputa será entre Will Smith (‘King Richard: Além do Jogo’) e Benedict Cumberbatch (‘O Poder do Cão’), mas Troy Kotsur (‘CODA’) também é um forte candidato, sendo já o primeiro ator surdo a disputar o Óscar. Nas atrizes, duas repetentes partilham o favoritismo: Olivia Colman (‘A Filha Perdida’) e Nicole Kidman (‘Being the Ricardos’). Já Jessica Chastain (‘Os Olhos de Tammy Faye’) enfrenta a sua terceira nomeação.

Ao minuto Atualizado a 28 de mar de 2022 | 00:17

00:17 | 28/03 Nomeados Melhor Som - "Belfast"

- "Dune"

- "Sem Tempo para Morrer"

- "O Poder do Cão"

- "West Side Story"

00:10 | 28/03 Anthony Hopkins desfila na passadeira vermelha Anthony Hopkins desfila na passadeira vermelha FOTO: Reuters

00:03 | 28/03 Benedict Cumberbatch, nomeado para Melhor Ator com o papel no filme "O Poder do Cão" Benedict Cumberbatch, nomeado para Melhor Ator com o papel no filme "O Poder do Cão"

23:59 | 27/03 Kevin Costner e a mulher Christine Baumgartner Kevin Costner e a mulher Christine Baumgartner FOTO: Reuters

23:50 | 27/03 Zendaya, atriz do filme nomeado "Duna, desfila na passadeira vermelha.

23:42 | 27/03 Nicole Kidman, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz com a performance em "Being the Ricardos" Nicole Kidman, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz com a performance em "Being the Ricardos"

23:36 | 27/03 Nomeados Melhor Canção Original - "Be Alive" de "King Richard: Além do Jogo"

- "Dos Oruguitas" de "Encanto"

- "Down To Joy" de "Belfast"

- "Somehow You Do" de "Four Good Days"

- "No Time to Die" de "007: Sem Tempo para Morrer"

23:28 | 27/03 Kate Capshaw e Steven Spielberg, nomeado para melhor realizador com o musical "West Side Story".

23:24 | 27/03 Kirsten Dunst, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária no filme "O Poder do Cão" Kirsten Dunst, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária no filme "O Poder do Cão"

23:20 | 27/03 Nomeados Melhor Banda Sonora Original - "Não Olhem Para Cima", Nicholas Britell

- "Dune", Hans Zimmer

- "Encanto", Germaine Franco

- "O Poder do Cão", Jonny Greenwood

- "Mães Paralelas", Alberto Iglesias

23:19 | 27/03 Nomeados Melhor Argumento Adaptado - "CODA", Siân Heder

- "Conduz o Meu Carro", Ryûsuke Hamaguchi, Takamasa Oe

- "Dune", Jon Spaihts, Denis Villeneuve e Eric Roth

- "A Filha Perdida", Maggie Gyllenhaal

- "O Poder do Cão", Jane Campion

23:16 | 27/03 Há mais uma apresentadora a chegar à passadeira vermelha. Desta vez é a atriz Amy Schumer.

23:13 | 27/03 Jane Campion é a única mulher nomeada na categoria de melhor realização com o filme "O Poder do Cão".

23:10 | 27/03 Regina Hall, uma das apresentadoras da cerimónia, pousa para os fotógrafos na passadeira vermelha Regina Hall, uma das apresentadoras da cerimónia, pousa para os fotógrafos na passadeira vermelha

23:02 | 27/03 Nomeados Melhor Argumento Original - "A Pior Pessoa do Mundo", Eskil Vogt, Joachim Trier

- "Belfast", Kenneth Branagh

- "Não Olhem Para Cima", Adam McKay, David Sirota

- "King Richard: Além do Jogo", Zach Baylin

- "Licorice Pizza" Paul Thomas Anderson

23:00 | 27/03 Rami Malek chega à passadeira vermelha Rami Malek chega à passadeira vermelha FOTO: Reuters

22:57 | 27/03 Elenco o filme de animação Encanto chega à passadeira vermelha Elenco o filme de animação Encanto chega à passadeira vermelha FOTO: Reuters

22:50 | 27/03 Estrelas do cinema já desfilam na passadeira vermelha Jason Momoa é uma das grandes estrelas do cinema que já desfila na passadeira vermelha. No bolso do fato traz um lenço com as cores da bandeira ucraniana em solidariedade com a Ucrânia. Estrelas do cinema já desfilam na passadeira vermelha FOTO: Reuters

22:43 | 27/03 Nomeadas Melhor Atriz Secundária - Jessie Buckley, "A Filha Perdida"

- Ariana DeBose, "West Side Story"

- Judi Dench, "Belfast"

- Kirsten Dunst, "O Poder do Cão"

- Aunjanue Ellis, "King Richard: Além do Jogo"

22:42 | 27/03 Melhor Ator Secundário - J.K Simmons, "Being the Ricardos"

- Troy Kotsur, "CODA"

- Jesse Plemmons, "O Poder do Cão"

- Ciarán Hinds, "Belfast"

- Kodi Smit-McPhee, "O Poder do Cão

22:41 | 27/03 Nomeadas Melhor Atriz - Jessica Chastain, "Os Olhos Tammy Faye"

- Kristen Stewart, "Spencer"

- Olivia Colman, "A Filha Perdida"

- Penélope Cruz, "Mães Paralelas"

- Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

22:39 | 27/03 Nomeados Melhor Ator - Javier Bardem, "Being the Ricardos"

- Benedict Cumberbatch, "O Poder do Cão"

- Andrew Garfield, "Tick, Tick … Boom!"

- Will Smith, "King Richard: Além do Jogo"

- Denzel Washington, "A Tragédia de Macbeth

22:36 | 27/03 Nomeados Melhor Realizador - Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

- Jane Campion, "O Poder do Cão"

- Kenneth Branagh, "Belfast"

- Ryûsuke Hamaguchi, "Conduz o Meu Carro"

- Steven Spielberg, "West Side Story"

22:24 | 27/03 Nomeados Melhor Filme Conheça os nomeados nas diferentes categorias.



- "Belfast"

- "CODA"

- "Não Olhem Para Cima"

- "Conduz o Meu Carro"

- "Dune"

- "King Richard: Além do Jogo"

- "Licorice Pizza"

- "Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas"

- "O Poder do Cão"

- "West Side Story"

Está de volta a grande noite do cinema.