Eucalipto de Contige é a Árvore do Ano em Portugal

O Eucalipto de Contige é o vencedor da 6ª edição nacional da Árvore do Ano, e irá representar Portugal no concurso internacional deste ano.

Segundo o comunicado da União de Floresta Mediterrânea, este ano o público elegeu o Eucalipto de Contige, localizado na freguesia e concelho de Satão, com 3046 votos, numa das votações mais renhidas de sempre entre os 3 primeiros lugares.

O Eucalipto de Contige, plantado em 1878, é considerado pela Universidade de Aveiro como "a maior árvore classificada de Portugal". Este exemplar com aproximadamente 140 anos manteve-se apesar de todas as intervenções urbanísticas e rodoviárias na sua envolvente.

Este eucalipto está classificado como de interesse público desde agosto de 1964, onde pelas suas dimensõesjá era uma árvore notável.





O Eucalipto de Contige irá representar Portugal no concurso europeu Tree of the Year, cujas votações decorrerão on-line durante o mês de fevereiro de 2023. As histórias das dez árvores nacionais que estiveram a concurso encontram-se disponíveis aqui , bem como os resultados do concurso nacional.