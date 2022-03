Representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção é escolhido este sábado

A canção que vai representar Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio em Itália, é escolhida este sábado entre os dez temas que disputam a final do Festival da Canção, que decorre em Lisboa.

A final da 56.ª edição do Festival da Canção, que será apresentada, tal como em anos anteriores, por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, será transmitida em direto na RTP1, RTP Internacional e RTP Play a partir dos estúdios da estação pública em Lisboa.

As dez canções em competição são, por ordem de apresentação: "Dégrá.Dê" (tema composto por DJ Marfox e interpretado por Pongo e Tristany), "Ainda nos temos" (tema composto e interpretado por Syro), "Corpo de Mulher (Agir/Milhanas), "Fome de viagem" (Pedro Marques/Inês Homem de Melo), "Why?" (Aurea), "Amanhã" (Tiago Nogueira/Os Quatro e Meia), "Como é bom esperar alguém" (FF), "Ginger Ale" (Joana Espadinha/Diana Castro), "Saudade saudade" (Maro) e "Código 30" (Pepperoni Passion).

As canções que competem na final foram escolhidas em duas semifinais, que se realizaram nos dias 5 e 7 de março, também nos estúdios da RTP em Lisboa.

Na final, o peso das votações é repartido entre os telespectadores e um júri, com representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, prevalece a escolha do público, que pode votar através de chamadas de valor acrescentado.

As votações estão abertas desde terça-feira à tarde e os números de telefone correspondentes a cada canção estão disponíveis nas contas do Festival da Canção nas redes sociais.

Este sábado, além dos artistas em competição, atuam também B Fachada, Benjamim, Selma Uamusse, Tiago Bettencourt, Bateu Matou, Lura, Blaya e Sara Correia.

A canção "Love is on my side", composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu no ano passado o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.

As semifinais da 66.ª edição do festival Eurovisão da Canção estão marcadas para os dias 10 e 12 de maio e a final para o dia 14 do mesmo mês, em Turim, Itália.

Portugal participou no Festival Eurovisão da Canção pela primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2019, Portugal falhou a passagem à final.

Portugal venceu pela primeira e única vez o Festival Eurovisão da Canção em 2017, com o tema "Amar pelos dois", interpretado por Salvador Sobral e composto por Luísa Sobral. Na sequência da vitória, Lisboa acolheu, no ano seguinte, o concurso.