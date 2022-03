Já estão escolhidos os dez finalistas do Festival da Canção deste ano

As canções "Corpo de mulher", "Ainda nos temos", "Fome de viagem", "Dégrá.Dê" e "Código 30" foram esta segunda-feira escolhidas para passarem à final do Festival da Canção 2022, marcada para sábado, em Lisboa.

Os cinco temas foram escolhidos na segunda semifinal do Festival da Canção, que aconteceu nos estúdios da RTP em Lisboa e foi transmitida em direto na RTP1.

Em competição estiveram dez temas, tendo sido escolhidos cinco para passar à final: "Corpo de Mulher (tema composto por Agir e interpretado por Milhanas), "Ainda nos temos" (tema escrito e interpretado por Syro), "Fome de viagem" (Pedro Marques/Inês Homem de Melo), "Dégrá.Dê" (DJ Marfox/Pongo e Tristany) e "Código 30" (Pepperoni Passion).

A escolha dos temas foi feita por um júri e pelo público, através de votação telefónica.

Esta segunda-feira em competição estiveram ainda "Solta a voz e canta" (Os Azeitonas), "Uma mensagem tua (Cubita), "Ao lado de mim" (PZ/O Vampiro Submarino), "Pontas Soltas" (Fábia Rebordão/Jonas) e "Mar no fim" (Blacci).

Os cinco temas esta segunda-feira escolhidos irão competir com outros cinco, selecionados na primeira semifinal, que decorreu no sábado, também nos estúdios da RTP em Lisboa: "Amanhã" (tema composto por Tiago Nogueira e interpretado pelos Os Quatro e Meia), "Ginger Ale" (Joana Espadinha/Diana Castro), "Como é bom esperar alguém" (tema composto e interpretado por FF), "Why?" (Aurea) e "Saudade saudade" (Maro).

A final do Festival da Canção está marcada para sábado, também nos estúdio da RTP em Lisboa, e nesse dia será escolhido o representante de Portugal no 66.º Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio em Turim, Itália.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, na final prevalece a escolha do público.

A canção "Love is on my side", composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu no ano passado o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em Roterdão, nos Países Baixos.