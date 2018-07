Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eunice Muñoz celebra 90 anos com família e amigos

Atriz festejou a entrada na nona década em Lisboa.

Por Ana Maria Ribeiro e Carolina Cunha | 08:55

Foi rodeada de amigos e de familiares, que a dama do teatro português celebrou, esta segunda-feira, na Casa do Alentejo, em Lisboa, a chegada dos seus 90 anos.



Eunice Muñoz, nascida na Amareleja a 30 de julho de 1928, no seio de uma família de artistas, parecia fadada para o palco, mas chegou a desistir da carreira, aos 23 anos, para ir trabalhar como secretária.



Diz que lhe fez bem "falar com pessoas normais, que falam de outras coisas que não de teatro" (disse-o a Anabela Mota Ribeiro, no CCB).



Mas o apelo das tábuas falou mais alto e regressou, em triunfo, na peça 'Joana D'Arc', que assinala uma nova relação com o teatro.



"A partir daí deixou de ser imposto. Tornou-se uma opção", disse ao biógrafo Vítor Pavão dos Santos. Admitindo que não gosta de ler peças ("não tenho paciência"), diz que nunca escolheu papéis, mas deram-lhe alguns dos melhores da dramaturgia mundial.



E aos 90 anos, completados esta segunda-feira, continua a trabalhar e a gostar de o fazer.



Diogo Infante, Ruy de Carvalho, Carminho e Carlos do Carmo foram alguns dos amigos que fizeram questão de lhe dar um abraço e de dizer: "Parabéns, Eunice!"