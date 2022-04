Eunice Muñoz: Morreu a dama da representação

Eunice Muñoz, a eterna dama da representação em Portugal, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, sem sucesso. A notícia foi confirmada pelo filho, António Muñoz, ao início da manhã desta sexta-feira, multiplicando-se, durante todo o dia, homenagens vindas das mais diversas áreas.A artista encontrava-se no hospital a recuperar de mais uma recaída, após ter passado mais de um mês internada na sequência de picos de tensão.Filha e neta de atores e artistas de circo, fez do teatro, do cinema e da televisão a sua casa ao longo de oito décadas de carreira. No ano passado, abraçou a última peça, ‘A Margem do Tempo’, ao lado da neta, Lídia Muñoz, numa digressão que terminou em novembro, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. No final, a emoção apoderou-se de Eunice. "Agradeço sobretudo a vocês, ao público, que me acarinhou, que me aplaudiu desde que comecei, até agora", salientou, concluindo que, "apesar dos dias estranhos e difíceis, o belo continua a existir". Este ano, tinha mais palcos para percorrer antes da derradeira despedida, Mas a saúde traiu-a em janeiro.Em abril do ano passado, foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de San’Iago da Espada. E em outubro foi inaugurada a Casa da Memória de Eunice Muñoz, na sua terra natal, Amareleja (em Moura).O Governo decretou luto nacional para o dia do funeral (terça-feira). As cerimónias começam na segunda-feira, a partir das 17h00, na Basílica da Estrela, em Lisboa. Na terça, às 15h00, terão início as exéquias, seguindo o cortejo para o Cemitério do Alto de São João.