A um mês da realização do 67.º concurso da Eurovisão, a canção ‘Ai Coração’ – que vai representar Portugal em Liverpool, Reino Unido, na voz de Mimicat – está mal colocada nos sites de apostas, não conseguindo melhor do que o 27.º lugar (numa tabela de 37), com menos de um por cento de hipóteses de vencer.









Ver comentários