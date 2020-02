Exposição em Lisboa mostra o mundo animado de Tim Burton

Nome de peso do cinema fantástico, o realizador norte-americano Tim Burton construiu a carreira oscilando entre filmes de imagem real, mas de inspiração gótica, e obras animadas segundo a técnica meticulosa de cena a cena. Os bonecos usados em trabalhos memoráveis como a sátira de ficção científica ‘Marte Ataca!’ (1996) ou ‘Frankenweenie’ (2012) estão, a partir de agora, em Lisboa, numa exposição do Museu da Marioneta, no Convento das Bernardas, até 19 de abril.A mostra ‘O Mundo Animado de Tim Burton’ é uma espécie de viagem aos bastidores do grande cinema de Hollywood sem sair da capital portuguesa, com direito a marionetas, mas também desenhos, maquetes, esboços e pesquisas gráficas.A figura animada Victor Van Dort, que na produção ‘A Noiva Cadáver’ (2005) tem a voz de Johnny Depp e se apaixona por uma morta-viva de pele azul, pode, por exemplo, ser visto, numa das salas, em tamanho real, de olhos expressivos e fato cinzento aprumado. Tal como foi desenhado por Tim Burton.Esta exposição é uma iniciativa da Monstra - Festival de Animação de Lisboa, que decorre entre 18 e 20 de março. O diretor artístico Fernando Galrito, refere, na nota de apresentação, que "cada marioneta é uma obra de relojoaria" e são dados a conhecer "os mecanismos interiores das cabeças e dos corpos e perceber que, por debaixo de cada imagem que vemos no ecrã, há uma estrutura de uma grande complexidade".Com uma carreira de 35 anos, Tim Burton já foi nomeado para dois Óscares, justamente por filmes de animação. Aos 61 anos está a preparar ‘Beetlejuice 2’.O espólio desta exposição é dos estúdios britânicos Mackinnon & Saunders, de Manchester, que trabalham com Tim Burton há 25 anos. Tudo começou com a criação das figuras alienígenas, de cérebros disformes, para ‘Marte Ataca!’ (1996). Esta empresa é líder mundial na animação plano a plano.