Fafá de Belém: “Recuso ficar sentada sob os meus louros”

Ao CM, revela em que outros projetos profissionais está envolvida e conta que não pensa parar de cantar.

Por Duarte Faria | 01:30

De férias em Portugal, até dia 29, a cantora brasileira vai fazer uma pausa para dois espetáculos: sábado no Casino de Troia e domingo nas Festas do Mar, em Cascais.



CM – O que podemos esperar destes seus concertos?

Fafá de Belém – Há dois anos lancei um trabalho, ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’, que teve grande repercussão na internet. Foi uma revolução na minha vida! Daí surgiu o ‘Guitarradas do Pará’, com sonoridades cheias de alegria e sensualidade. É isso que vou trazer a Troia. Será uma grande festa!



- E nas Festas do Mar?

- Fui convidada pela Ana Laíns para participar no concerto que terá vários músicos de língua portuguesa. Fiquei superanimada. Gosto de conhecer gente e fazer coisas novas. É o que vai acontecer.



- Já está a pensar nos projetos que se seguem?

- Vou lançar, ainda este mês, um novo single. Gravei o vídeo há duas semanas no Brasil. Faz parte de um álbum que estou a preparar, mas do qual ainda não posso falar. E vamos ver o que mais vem por aí...



- Não pensa parar?

- Estou cheia de projetos! Trabalho com duas equipas que não me aguentam [risos]. Recuso ficar sentada sob os meus louros. Acredito que há muita coisa ainda para fazer. Por isso, não posso parar. Mas agora, finalmente, tenho capacidade de planear a minha vida. Em 43 anos nunca tinha tirado férias, por exemplo. E finalmente pude fazê-lo!



"Estou a preparar um DVD que vai mostrar o meu Portugal: o tradicional e o moderno"

A viajar há 40 anos para Portugal, Fafá de Belém revela que está a desenvolver um projeto que mostrará o melhor do nosso País. "Estou a preparar um DVD que vai mostrar gravações do meu concerto no Casino Estoril e que vai também mostrar o meu Portugal: o tradicional e o moderno. Tenho estado a gravar nas ruas e já estamos em trabalho de edição."