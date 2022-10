Fatos de Halloween inspirados em Jeffrey Dahmer banidos pelo Ebay

Com o Dia das Bruxas à porta, o site de vendas Ebay proibiu, nos Estados Unidos, a venda de produtos, equipamentos ou roupas relacionados com Jeffrey Dahmer, canibal norte-americano que vitimou 17 jovens do sexo masculino.

A decisão deu-se após o lançamento da série "Dahmer – Monstro: A história de Jeffrey Dahmer" da Netflix, onde a produção enfrentou várias críticas por apresentar uma romantização da vida de um assassino em série.

A famosa plataforma de vendas online justifica esta tomada de posse devido a políticas internas da empresa que assentam na recusa de práticas que estimulem o ódio, a violência ou atividades criminosas.

Jeffrey Dahmer voltou à tona da ordem social, após o sucesso do programa televisivo que mistura a ficção e realidade ao relembrar os crimes cometidos pelo homicida.

De recordar ainda que a mãe de Tony Hughes, uma das vítimas de Dahmer, expressou a insatisfação de existirem pessoas a idolatrar alguém que infligiu tanta dor e traumas.