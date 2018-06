Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaleiro faz história ao cortar duas orelhas e um rabo

Diego Ventura é o primeiro rejoneador a conseguir o troféu máximo na praça de Madrid.

Por Catarina Figueiredo e Sónia Dias | 01:30

Diego Ventura fez história este sábado em Las Ventas, Madrid, ao cortar duas orelhas e um rabo pela primeira vez em 46 anos. O cavaleiro, de 35, nascido em Lisboa, tornou-se assim no primeiro rejoneador (toureiro a cavalo, que deve o seu nome ao rojão que utiliza para matar o toiro) a conseguir tal feito, tendo ainda cortado mais três orelhas na emblemática praça de touros.



A tarde apoteótica terminou com o luso-espanhol a sair pela 16ª vez em ombros pela porta grande da Monumental de Madrid, ao lado de Andy Cartagena, com quem atuou. O CM sabe que o cavaleiro esteve em Portugal durante a última semana, na sua propriedade de Samora Correia, em Benavente, onde treinou para a grande corrida.



"Há muitos anos que sonhava poder cortar um rabo em Madrid. Foram três atuações incríveis e os cavalos andaram de uma maneira especial", disse Ventura ao ‘Touro e Ouro’, fazendo um balanço dos 20 anos de alternativa.



"Foram muitas coisas, muitos entraves, ficar fora de Sevilha, de Lisboa, de praças que tens no coração… Ficas fora porque a empresa não lhe dá na gana levar-te, porque da minha parte sempre quis fazer tudo para levar da melhor forma… São coisas que doem e quando vês que triunfas assim, emocionas-te, claro", referiu.



14

É o número de rabos concedidos, até hoje, na Praça de Las Ventas, desde a sua inauguração, em 1934. O corte das duas orelhas e rabo do toiro constituem os máximos troféus concedidos aos toureiros e o último tinha sido conquistado por Palomo Linares em 1972.



Porta grande de Madrid

A saída em ombros pela Porta Grande de Madrid constitui uma honra concedida aos toureiros premiados com, pelo menos, duas orelhas. A concessão de troféus em Las Ventas é das mais exigentes do Mundo.



20 anos de alternativa

Diego Ventura nasceu a 4 de novembro de 1982 em Lisboa e tinha dois meses quando foi para Sevilha, onde o pai, João Ventura, era rejoneador. Celebra 20 anos de alternativa.