Arranca esta quinta-feira, no Parque Eduardo VII, a 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa. Este ano, com um conceito renovado, o maior certame literário do País aposta na sustentabilidade e promete bater todos os recordes – 340 pavilhões, distribuídos por 140 participantes, a presença de muitos autores e 2100 eventos integrados na programação oficial.









