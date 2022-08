Ana Luísa Amaral participou na construção da homenagem que lhe vai ser prestada, este fim de semana, na Feira do Livro do Porto - que abre hoje nos jardins do Palácio de Cristal.



A morte da poetisa, aos 66 anos, no início deste mês, leva a saudade ao festival literário, que, após dois anos de restrições, espera acolher centenas de milhares de visitantes até 11 de setembro.









