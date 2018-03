Fernando Tordo revela que vai aos alcoólicos anónimos

Cantor confessa luta contra o alcoolismo que o levou a deixar de beber há 12 anos.

O cantor Fernando Tordo, dono de uma das mais conhecidas vozes da música portuguesa, admitiu que lutou contra o alcoolismo durante a vida e que ainda hoje frequenta os alcoólicos anónimos.

"Há 12 anos, tomei uma decisão muito importante na minha vida, talvez a decisão mais importante da minha vida: deixei de beber", conta Fernando Tordo a Daniel Oliveira no programa Alta Definição, da SIC.

O apresentador pergunta se o fadista, de 70 anos, continua a ter encontros com outras pessoas que lutam contra a dependência do álcool e Fernando Tordo respondeu que sim: "Frequentei e frequento sessões dos alcoólicos anónimos".

Com 50 anos de carreira, Fernando Tordo explica o porquê de falar abertamente do problema com o álcool. "É a minha missão falar disso, dizer que é possível, completamente", afirma o cantor, referindo que já ultrapassou o vício do álcool.

Sobre a música, Fernando Tordo diz que "é um ato profundo de vida e vitalidade chegar a esta idade e estar no ativo" e recorda um ensinamento do pai: "Recordo que me dizia ‘Faças o que fizeres, sê sério".

A entrevista completa é transmitida este sábado à tarde.