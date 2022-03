Festa da arte invade a Cordoaria Nacional

O festival de arte contemporânea ‘All You Need is Art’ está de volta, realizando-se de 23 a 27 de março, na Cordoaria Nacional (Torreão Poente), em Lisboa. Esta é a segunda edição do certame que reúne diversos géneros de expressão artística e que este ano conta com a participação de mais de 40 artistas nacionais e internacionais.Além de celebrar a reabertura do mercado das artes após a pandemia, mostrando obras de artistas consagrados e dando também aos emergentes a oportunidade de afirmar o seu talento, o festival presta homenagem a dois grandes vultos do meio artístico: o pintor Artur Bual (1926-1999) e o galerista Nuno Lima de Carvalho (1932-2019), que apoiou diversos artistas em Portugal.Ana Ferreira, Alice Désert, Andrea Schioppi, Arlinda Mestre, Felipe Assuf, Helena Aboim, Haude Bernabe, Isabel Pronto, José Freire, José Wanzeller, Ju Reino da Costa, Marcia Dias, Marco Estrella, Maria Luísa Horta, Mário Ilha, Mazeredo, Mimi Bastos, Moisés Preto Paulo, Pedro Charters d’Azevedo, Renato Rodyner, Rogério Timóteo, Toia Neuparth e Xana Boarotto são alguns dos artistas confirmados. Além da pintura e escultura, o ‘All You Need Is Art’ integra outras linguagens artísticas, como o desenho, a ilustração, a fotografia, a arquitetura e ainda momentos de música e dança, abrindo a porta a todas as faixas etárias.