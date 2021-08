A música jazz promete animar Portugal, de Norte a Sul, e com as ilhas incluídas. São várias as iniciativas culturais que promovem este estilo musical, com uma programação diversificada. Em Barcelos acontece a 6º edição do Festival Jazz no Largo entre os dias 9 e 12 de setembro, com cinco espetáculos em alguns dos locais mais emblemáticos da cidade. O certame arranca com concerto da compositora e pianista italiana Rita Marcotulli.









No Centro do País, na Mealhada, Aveiro, decorre nos dias 3 e 4 de setembro o MeaJazz no Cineteatro Messias e o acesso será gratuito. Na Figueira da Foz, o Figueira Jazz Fest, que nasceu no ano da pandemia, promete surpreender com a sua segunda edição centrada no jazz feito por artistas portugueses. Evento decorre a 2, 3 e 4 de setembro.





Leia também Festivais de música animam verão no Algarve Na capital também se vai ouvir jazz e as tardes de domingo voltam a ganhar novo fôlego, com o regresso do Somersby Out Jazz, o popular festival veranil que leva música ao vivo, comida e bebida a alguns dos locais de Lisboa. Os concertos decorrem todos os domingos nos meses de agosto, setembro e outubro. Já em Sintra, nos dias 17,18 e 19 acontece o Festival de Jazz Sintra no Auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga Cadaval.

A ilha do Pico, nos Açores, vai ainda ser palco do LAVA – Festival Internacional de jazz nos dias 16,17 e 18. Com um interregno em 2020, devido à pandemia, o certame regressa com um conceito intimista, servido à mesa com boa gastronomia e bons vinhos da ilha conjugado com as melhores vistas panorâmicas.