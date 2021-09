São trinta nomes, de artistas e bandas, e vão, ao longo de dois dias (10 e 11 de dezembro), atuar nos quatro palcos montados no Altice Forum, em Braga.Trata-se do Festival Authentica e conta com nomes tão sonantes como Kodaline, James Bay e Rag’n’Bone, ou os portugueses Dino d’Santiago, Sam the Kid e Jimmy P.