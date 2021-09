Festival de Cinema de Toronto encerra com coprodução portuguesa "Sycorax" em competição

O 46.º Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), que tem a coprodução portuguesa "Sycorax", realizada pelo espanhol Lois Patiño e pelo argentino Matías Piñeiro, presente na competição de 'curtas', encerra este sábado com anúncio dos filmes vencedores.

"Sycorax", filme coproduzido pela portuguesa Bando À Parte e pela espanhola Filmika Galaika, foi rodado nos Açores e consta da lista de 38 filmes do programa de curtas-metragens do TIFF.

Os filmes do programa de curtas-metragens são elegíveis para três prémios atribuídos pelo júri (Melhor Filme, Melhor Filme Canadiano e Melhor Filme por uma mulher) e para o Prémio Changemaker da Fundação Shawn Mendes.

"Sycorax", a partir de uma obra de William Shakespeare, foi rodado nos Açores, resultado de uma residência artística.

O filme foi exibido em julho na 53.ª Quinzena dos Realizadores, um programa paralelo e não competitivo do Festival de Cinema de Cannes, em França.

A 46.ª edição do TIFF, codirigido pela programadora portuguesa Joana Vicente, teve início no passado dia 09.

No ano passado, o TIFF aconteceu com uma programação reduzida, por causa da covid-19, e virada sobretudo para o 'online', embora tenha tido alguns eventos presenciais limitados. Este ano, somou 200 filmes na seleção oficial, mostrada presencialmente e 'online'.

A longa-metragem "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, foi uma das seis 'longas' da secção Wavelengths.

O filme de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes foi rodado em 2020 já em plena pandemia, com os atores Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro e toda a equipa técnica confinada numa casa, com jardim e piscina.

Os principais prémios do TIFF são atribuídos por votação do público, nas áreas de Ficção e Documentário. São também atribuídos os prémios do Júri Internacional, além de outras distinções paralelas, como o prémio da Federação Internacional de Críticos de Cinema, o prémio Changemaker e o NETPAC.