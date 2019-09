Festival do Crato recebe 125 mil pessoas e supera expectativas

Este ano, o Festival do Crato saiu ‘melhor do que a encomenda’: Joaquim Diogo, presidente da câmara local, diz que esperava 110 mil visitantes, mas que recebeu 125 mil. "Estiveram connosco, nos espetáculos, mais de 75 mil pessoas, e na feira cerca de 50 mil pessoas. No total, mais 15 mil do que o esperado, o que naturalmente nos enche de satisfação", diz Joaquim Diogo, que já pensa na próxima edição do Festival do Crato, no Alentejo."Melhor ainda é perceber que as pessoas reagiram muito bem às alterações que introduzimos no recinto: aumentámos o espaço de circulação e não havia filas para os bares nem para as casas de banho", revela. "Apesar de termos esgotado as lotações, as pessoas circulavam tranquilamente, à vontade, e com um sorriso nos lábios", acrescenta o autarca.Na reta final para a 35ª edição do festival, faltava ainda vender dois mil ingressos, mas Joaquim Diogo não tinha dúvidas de que o último dia ia voltar a encher."Claro que já estamos a pensar na edição do ano que vem", acrescenta. "Queremos reforçar as parcerias, encontrar mais patrocinadores para o festival, manter o novo tamanho do espaço e realizar algumas obras novas - nomeadamente para criar infraestruturas permanentes, em vez de estar todos os anos a alugá-las..."Quanto ao cartaz, diz que é preciso "manter o nível" e assegurar que corresponde "a muitos gostos musicais diferentes". O Crato de 2020 acontecerá de 25 a 29 de agosto.