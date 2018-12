Festival Marés Vivas à frente na descida dos preços

Setor dos espetáculos reage à redução da taxa de IVA nos eventos culturais. Festival de Gaia baixa preços dos bilhetes.

Por Ana Maria Ribeiro | 02:21

A PEV Entertainment, que organiza o festival Marés Vivas em Vila Nova de Gaia, foi a primeira promotora a anunciar a descida do preço dos bilhetes para o evento, que terá lugar de 19 a 21 de julho, junto à Antiga Seca do Bacalhau, em Gaia. Assim, o passe para os três dias passa para os 61 euros (menos quatro euros do que inicialmente previsto), enquanto que o ingresso diário baixa dos 35 para os 33 euros.

É a resposta do setor ao Orçamento do Estado para 2019, recentemente aprovado no parlamento, e que prevê a descida do valor do IVA sobre os espetáculos de 13 % para 6%. Álvaro Covões, da promotora Everything is New – e um dos maiores impulsionadores da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) – disse ao CM que "é claro que os preços dos bilhetes vão baixar neste País".

"Quando a lei entrar em vigor, os preços dos ingressos serão automaticamente atualizados – nem me passa pela cabeça que assim não seja", disse aquele responsável. A APEFE protagonizou um movimento de contestação à taxa do IVA cobrada sobre os eventos culturais e considerou-a "inconstitucional", na medida em que o direito à cultura está previsto na Constituição Portuguesa.

"Portugal tem o mais baixo índice de hábitos culturais da Europa e muito menor poder de compra do que a maioria dos países europeus", lembra Álvaro Covões. "Daí a urgência na correção desta taxa que, a nosso ver, é ilegítima", concluiu.