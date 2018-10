Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festivais de música com novo recorde

Os 2,5 milhões de festivaleiros registados o ano passado serão ultrapassados em 2018.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

A menos de três meses para a viragem para 2019, já é possível afirmar que 2018 foi um ano de recordes, quer em número de festivais de música, quer em termos da adesão do público.



"Acreditamos que, até 31 de dezembro, tenham sido organizados cerca de 290 eventos, dos quais 48 tiveram este ano a primeira edição", afirma ao CM Ricardo Bramão, presidente da Aporfest - Associação Portuguesa de Festivais de Música. "Em termos de assistência", acrescenta o responsável, "deverão ser ultrapassados, por larga medida, as 2,5 milhões de pessoas registadas em 2017".



Para estes números, em muito terão contribuído os eventos de média dimensão organizados pelos municípios que, em muitos casos, substituíram as festas concelhias. "Cada vez mais, os festivais são polos de atração para as regiões em que se inserem", explica Ricardo Bramão.



Entretanto, está praticamente confirmado a passagem de 13 para 6% a taxa de IVA sobre o preço dos bilhetes. Contudo, o diretor da Aporfest não acredita que a descida venha a refletir-se em entradas mais baratas. "É preciso compreender que foram os promotores a suportar o aumento da taxa de IVA. Já será bom se não houver aumentos", remata.



PORMENORES

Bilhetes com menos IVA

A redução da taxa de IVA de 13 para 6%, que consta na proposta do Orçamento do Estado para 2019, entra em vigor a 1 de janeiro, caso seja aprovada.



Rock in Rio lidera

Mais de 278 mil pessoas foram ao parque da Bela Vista, em Lisboa. NOS Alive recebeu 165 mil.



Música até ao fim

Urban Routes (23 a 27 de outubro, em Lisboa), Misty Fest (31 de outubro a 25 de novembro, em Lisboa, Braga e Porto) e Super Bock em Stock (23 e 24 de novembro, Lisboa) são alguns dos eventos até ao fim do ano.