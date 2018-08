Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festivais continuam a dar música pelo País

Lisb-On, na capital, e A Salto, em Elvas, são alguns dos eventos que arrancam esta sexta-feira.

Por Sónia Dias | 01:30

Um pouco por todo o País, os festivais de verão entram na reta final. Na capital, arranca esta sexta-feira mais uma edição do Lisb-On (bilhete custa 25 euros, passes 45 e 60 euros). Até domingo, a eletrónica invade o parque Eduardo VII com artistas como Michael Mayer, St. Germain e Larry Heard.



Enquanto isso, no Alentejo, o festival A Salto traz a Elvas não apenas música, mas também artes plásticas, exposições, teatro e cinema, entre outras manifestações artísticas. A Casa da Cultura, o Mercado da Casa das Barcas, a Torre Fernandina e o Cineteatro são alguns dos 16 lugares que servem de palco ao evento que decorre até domingo e tem entrada gratuita.



A festa continua com o Festival Forte (bilhete 50 euros/passe 100 euros), em Montemor-o-Velho, onde, até domingo, a música eletrónica é rainha, e com o Festival do Crato (bilhete 15 euros/passe 32 euros), que hoje recebe Raquel Tavares e Morcheeba, e amanhã se despede daquela vila alentejana com Expensive Soul e Xutos & Pontapés.



Já a Norte, prosseguem o Indie Music Fest (15/30 euros), em Baltar, e o Zigurfest (entrada livre), em Lamego, que recebem até sábado bandas portuguesas de música alternativa.



PORMENORES

Jazz em Lisboa

O Hot Clube de Portugal celebra 70 anos com quatro concertos realizados em quatro jardins de Lisboa. O próximo chama-se CoMbO cOmBo e acontece amanhã, no jardim do Arco do Cego, a partir das 19h00, com interpretação de temas inéditos do Jazz. A entrada é livre.



Festival F

A 5ª edição do Festival F, em Faro, recebe hoje Sérgio Godinho, Aurea, Dead Combo e Rodrigo Leão. O evento termina amanhã com Raquel Tavares, Moonspell, The Gift, Revenge of the 90's e Manel Cruz, entre muitos outros.