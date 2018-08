Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festival F fecha verão em grande

Esta quinta-feira atuam Salvador Sobral e Diogo Piçarra, entre outros.

Por Tiago Griff | 01:30

O Festival F, que arranca esta quinta-feira na cidade velha de Faro, promete um final do verão algarvio com muita animação durante estes três dias. São esperados os artistas do momento a nível nacional, entre muitos outros num cartaz vasto e diversificado.



Uma das atuações mais esperadas é a de Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017 do Festival Eurovisão da Canção, que atua hoje num dos sete palcos espalhados pela zona histórica da capital algarvia, que vão ainda receber mais 20 atuações durante esta noite, como é o caso de Diogo Piçarra, D.A.M.A, Slow J ou Blaya. The Gift, Raquel Tavares e Sérgio Godinho são alguns dos nomes mais sonantes que atuam até sábado, último dia do festival.



Os comediantes também têm um espaço neste evento, como Eduardo Madeira, Hugo Sousa e ou o algarvio Môce dum Cabréste.