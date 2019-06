Festival Primavera Sound gerou 18,5 milhões de euros

O festival Primavera Sound terminou no sábado e a organização não podia estar mais feliz com os 18,5 milhões de euros que o evento gerou para a cidade Invicta.A receita angariada e as 75 mil pessoas, de 50 nacionalidades diferentes, que estiveram presentes nos três dias de festival no Parque da Cidade levaram a que o NOS Primavera Sound e a câmara do Porto já garantissem a renovação dos votos para 2020.Apesar do evento ter decorrido no Parque da Cidade do Porto, toda a cidade ficou a ganhar com o festival. Nos três dias, cada festivaleiro gastou no recinto, em média, 103,65 euros, sendo que os que vivem fora da Área Metropolitana do Porto e no estrangeiro gastaram na cidade 563,43 euros. Os valores totais gerados para a cidade ascendem a cerca de 18,5 milhões de euros.Montantes provenientes sobretudo do alojamento, da alimentação e das atividades paralelas que os festivaleiros realizaram por toda a cidade, tanto nas visitas às caves do vinho do Porto, a museus, animação noturna ou em compras no comércio local. Face ao ano anterior, verificou- -se um aumento global em gastos de 26,3 %, refere o Núcleo de Investigação do ISAG - European Business School.O NOS Primavera Sound regressa ao Parque da Cidade de 11 a 13 de junho de 2020 e, como avançou José Barreiro, diretor do festival, Pavement é a primeira confirmação. A celebrar 20 anos da marca, o festival prepara-se para entrar em Los Angeles.