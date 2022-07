Festival Sudoeste está pronto para acolher enchentes

Em contagem decrescente para mais uma edição do Meo Sudoeste – que acontece de 2 (próxima terça-feira) a 6 de agosto, na Herdade da Casa Branca, Zambujeira do Mar, Odemira – os palcos estão quase montados e o recinto praticamente pronto para receber as enchentes do costume. Pelo menos o habitual nos tempos pré-pandemia.O promotor Luís Montez espera "entre 20 a 25 mil pessoas por dia" e afasta qualquer cenário de transferência da festa da música eletrónica para outro lugar qualquer. O que ocorreu com o Super Bock Super Rock, que passou do Meco para o Parque das Nações por causa da declaração de estado de contingência no País, "nunca ocorreria com o Sudoeste". "Este festival acontece em terreno agrícola e não em zona florestal", sublinha o responsável pela Música no Coração. "Logo, mesmo que voltássemos ao estado de contingência, por causa do risco de incêndio, estaríamos fora desse plano. Não há hipótese alguma", esclarece.Este ano, estão proibidos os equipamentos camping gás dentro do recinto e os festivaleiros vão poder confecionar refeições apenas na cozinha comunitária – e elétrica – que a organização disponibiliza. "Temos um quartel de bombeiros cá dentro, temos GNR. Isto é um sítio licenciado, tem água, tem canal, tem tudo. Só para termos uma ideia, estamos no distrito de Beja - às vezes estão 35 graus em Beja e 25 na Zambujeira, porque é uma zona muito mais fresca", conclui Montez.