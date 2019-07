Festival Summer Fest espera milhares de pessoas na Ericeira

Milhares de jovens são esta sexta-feira esperados no Ericeira Camping para o primeiro dos dois dias do Summer Fest, festival que mantém o hip-hop e o rap como protagonistas. Os norte-americanos Young Thug e Brockhampton, no primeiro e no segundo dias, respetivamente, são os cabeças de cartaz de um certame dominado pelos artistas nacionais, com Sam The Kid em plano de evidência.O rapper luso apresenta, mais logo à noite, o espetáculo ‘Mechelas’, apoiado no disco homónimo editado o ano passado."Não tinha pensado levar a compilação para o palco, porque requer um trabalho muito grande que não queria ter", afirmou Sam The Kid à agência Lusa.Em cena vão estar todos os artistas que participaram no disco, como Sir Scratch, Bispo, Karlon Krioulo, Grognation e Francis Dale, entre outros nomes menos conhecidos fora do meio do hip-hop feito no nosso país. "Alguns, se calhar, nunca pisaram um palco desta dimensão", acrescentou o cantor. "É sempre bom terem esta oportunidade para darem a conhecer os seus trabalhos."Estão ainda disponíveis entradas para o Summer Fest, com o bilhete diário a custar 37 euros e 45 o passe de dois dias. Quem for ao Sudoeste, de 6 a 10 de agosto, pode comprar o passe de ambos os festivais por 150 euros.