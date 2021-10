Matheus Júnior, de apenas 14 anos, vai assumir o lugar deixado pelo pai na dupla Lucas & Matheus.









Depois da morte de Matheus, cujo nome verdadeiro é Edílson Rodrigues, em dezembro do ano passado, aos 57 anos, na sequência de complicações derivadas da Covid-19, a continuidade do dueto de sertanejo brasileiro estava comprometida. Entretanto, tio e sobrinho decidiram recomeçar.

O primeiro single da nova dupla, Lucas & Matheus Júnior, ‘Obrigado’, sai já no próximo dia 8. O jovem, que mora em Portugal com a mãe, Fabiane Devito Reis Rodrigues, e com a irmã, Lara Reis Rodrigues, de 18 anos, mostra-se entusiasmado. “Eu sempre ouvi o meu pai a tocar. Eu gostava quando ficávamos juntos. Gostava de ouvi-lo cantar, de vê-lo a mostrar as composições que fazia...”, disse à imprensa brasileira. Júnior nasceu em Presidente Prudente, São Paulo, mas cedo se mudou com a família para Portugal, para Recarei, concelho de Paredes .





Matheus sempre cantou com o irmão, Lucas, ao longo dos 35 anos de vida artística. Em dezembro, quando se deslocou ao Brasil para passar o Natal com a família, percebeu que tinha sido infetado com o novo coronavírus e não resistiu à doença.