Filme ‘A Herdade’ já está na lista dos Óscares

É oficial: o filme português ‘A Herdade’, assinado pelo realizador Tiago Guedes e produzido por Paulo Branco, está na lista das 93 obras que a Academia de Hollywood aceitou para concorrerem ao Óscar de Melhor Filme Internacional na 92ª edição dos prémios mais importantes do cinema.

Dos candidatos selecionados nesta primeira fase, a organização escolherá, em dezembro, um total de 10 candidatos oficiais à estatueta de ouro (a lista será anunciada no dia 16). Quanto às indicações finais para todas as categorias da próxima edição dos Óscares, essa só será conhecida a 13 de janeiro de 2020, estando a cerimónia de entrega dos prémios marcada para 9 de fevereiro, no Hollywood Dolby Theatre, em Los Angeles, EUA.

Até agora, o recorde de inscritos na corrida aos Óscares foi de 92 filmes, na edição de 2017. No ano passado, entre os 87 filmes apresentados à Academia de Hollywood, ‘Roma’, de Alfonso Cuarón, foi o vencedor do Óscar de Melhor Filme Estrangeiro, recebendo também a estatueta para Melhor Realização. Cuarón (que também realizou ‘Gravidade’, com Sandra Bullock, e ‘Os Filhos do Homem’, com Clive Owen) tornou-se assim o primeiro mexicano a ganhar o prémio nesta categoria.



PORMENORES

Nome do prémio é novo

O prémio a que concorre ‘A Herdade’, protagonizado por Sandra Faleiro e Albano Jerónimo, deixou de chamar-se Melhor Filme de Língua Estrangeira para passar a ser Melhor Filme Internacional, de acordo com decisão dos membros da Academia.



Almodóvar na corrida

Na mesma categoria de ‘A Herdade’ concorrem ‘Dor e Glória’, do espanhol Pedro Almodóvar; ‘Parasitas’, com que o sul-coreano Bong Joon Ho venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes; e o filme francês ‘Les Misérables’, de Ladj Ly. Todos eles tidos como favoritos.