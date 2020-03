Filme de Salgueiro Maia revela histórias inéditas

Começou esta segunda-feira a ser rodado ‘Salgueiro Maia - O Implicado’, filme que irá mostrar no grande ecrã aquele que é considerado o herói e o símbolo maior do 25 de Abril de 1974.Com realização de Sérgio Graciano, o filme será gravado durante sete semanas em Lisboa, Santarém, Pombal e Castelo de Vide, estando a sua chegada às salas de cinema prevista para 1 de outubro. Do elenco fazem parte Tomás Alves (é o protagonista), Tiago Teotónio Pereira, Filipa Areosa e Gabriela Barros, entre outros.Com guião de João Lacerda de Matos, partindo da biografia exclusiva e da investigação de António de Sousa Duarte, o filme oferece uma abordagem moderna, intimista e emocional sobre Salgueiro Maia, retratando histórias que ainda não foram contadas sobre o capitão de Abril.São "pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi", revela a produtora da longa-metragem.Salgueiro Maia morreu de cancro a 03 de abril de 1992, tendo sido agraciado, a título póstumo, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2016.Nascido a 1 de julho de 1944, Fernando José Salgueiro Maia tinha quatro anos quando viu a mãe morrer à sua frente violentamente atropelada por um autocarro, em Lisboa.Liderou os 240 homens que no dia 25 de Abril de 1974 partiram de Santarém com rumo a Lisboa contra a ditadura. "Vamos acabar com isto", disse.Em 2013 surgiu um jovem luso-americano garantindo ser filho de Salgueiro Maia, fruto de uma relação com uma açoriana.