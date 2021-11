O filme ‘Maria do Mar’, de 1930, de José Leitão de Barros, considerada pelos especialistas a “longa-metragem mais importante do cinema mudo português”, abre este sábado o festival Porto/Post/Doc, no Teatro Rivoli, no Porto (21h30). Trata-se de uma nova versão digital restaurada a partir do original que será agora apresentada em versão filme-concerto, isto porque a película ganhou em 2010 uma banda sonora com composição de Bernardo Sassetti e voz de Filipa Pais. A música é mostrada ao vivo, pela Sinfonietta de Lisboa.









“O Sassetti gostava muito do filme e a partitura faz, creio eu, muita justiça a esse gosto especial que tinha pelo filme. As duas partes, filme e música, acabam por se alimentar uma à outra. É uma experiência muito especial poder ver o filme com música ao vivo. É também especial porque ajuda a recordar que no tempo do cinema mudo era esta a norma”, refere Tiago Baptista, diretor do Departamento de Arquivo da Cinemateca Portuguesa.

O filme ‘Maria do Mar’, de 1930, foi o primeiro restauro que a Cinemateca fez no final dos anos 1990, quando abriu o seu próprio laboratório de restauro fotoquímico. Este ano passam 125 anos do nascimento de José Leitão de Barros.



História de amor



‘Maria do Mar’ é um filme focado na vida dos pescadores da Nazaré, girando à volta do ódio entre duas famílias, de onde brota uma história de amor.





Mais de cem filmes







Programa variado



O festival inclui programas temáticos, cinema para a infância, secções retrospetivas, debates, oficinas e eventos para a indústria cinematográfica.